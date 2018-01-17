Двадцать стран рассмотрят расширение санкций против КНДР

Двадцать государств во вторник договорились рассмотреть возможность ужесточения санкций, чтобы заставить Северную Корею отказаться от программы разработки ядерного оружия, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил, что Пхеньян может спровоцировать военный ответ на свои действия, если не отдаст предпочтение переговорам.

Страны, которые поддерживали Южную Корею в ходе Корейской войны 1950-1953 годов, также пообещали поддерживать возобновившийся диалог между Сеулом и Пхеньяном “в надежде, что он приведет к долгосрочному ослаблению напряженности” и сошлись во мнении, что разрешение кризиса дипломатическим путем не только крайне важно, но и возможно.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее отказался прекратить разработку ядерных ракет, способных долететь до США, несмотря на все более жесткие санкции ООН, спровоцировав страхи о новой войне на Корейском полуострове.

Организаторами встречи в Ванкувере, целью которой было обсудить способы усиления давления на Пхеньян, выступили США и Канада.

Американские чиновники ранее сообщили о дискуссиях в администрации президента США Дональда Трампа о том, стоит ли более серьезно рассмотреть военный ответ на действия Пхеньяна - к примеру, нанесение предупредительного удара по северокорейскому ракетному или ядерному объекту.

“Я не буду комментировать вопросы, которые еще должны быть рассмотрены Советом национальной безопасности или президентом”, - сказал Тиллерсон журналистам, отвечая на вопрос о вероятности такого удара.

Однако он отметил, что угроза со стороны КНДР растет.

“Мы все должны очень трезво и объективно смотреть на нынешнюю ситуацию... Мы должны признать, что угроза растет и что, если Северная Корея не выберет путь сотрудничества, обсуждений, переговоров, то они сами спровоцируют другой вариант”, - сказал Тиллерсон.

“Пора вести переговоры, но они должны сделать шаг, сказав, что хотят этого”.

Собравшиеся на встрече государства пообещали обеспечивать соблюдение действующих санкций против КНДР, а также сообщили, что договорились “рассмотреть и предпринять шаги для введения односторонних санкций, а также принять дальнейшие дипломатические меры, помимо действий, требуемых резолюциями Совета безопасности ООН”.

По словам Тиллерсона, Китай и Россия, которые не присутствовали на переговорах в Ванкувере и резко их раскритиковали, должны полностью соблюдать санкции ООН.

Представитель МИД Китая Лу Кан сказал, выступая в Пекине, что Канада и США демонстрируют “менталитет холодной войны”, который разделит международное сообщество и подорвет шансы на надлежащее урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

“Путь к эффективному и мирному разрешению (конфликта) можно найти только посредством диалога, в равной мере затрагивающего обоснованные опасения всех сторон”, - сказал он.

Американские чиновники сказали, что дискуссии о возможности нанесения ракетного удара утихли после того, как Сеул и Пхеньян в январе впервые за два года провели официальные переговоры, а КНДР сообщила, что отправит своих спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее в феврале.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ

“Сейчас не время ослаблять давление или поощрять Северную Корею”, - сказал в Ванкувере глава МИД Японии Таро Коно.

“То, что Северная Корея участвует в диалоге, нельзя рассматривать как доказательство того, что санкции действуют”.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва выразила надежду на продолжение диалога с КНДР после Олимпиады, однако подчеркнула, что необходимо более жестко контролировать соблюдение действующих санкций.

Тиллерсон повторил, что Вашингтон выступает против предложения России и Китая о том, чтобы США и Южная Корея прекратили совместные военные учения в обмен на заморозку программы разработки оружия КНДР.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепа США, министр обороны страны Джеймс Мэттис на встрече в Ванкувере подчеркнул, что Вашингтон предпочитает дипломатический путь разрешения кризиса, но сохраняет возможность военного ответа.

“Пришло время проверить искренность каждой из сторон”, - сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

“Международное сообщество должно широко открыть глаза и посмотреть, кто действительно является сторонником мирного разрешения ядерной проблемы на полуострове, а кто станет диверсантом, спровоцировав возвращение напряженности”.