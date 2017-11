США ввели новые санкции против КНДР

Министерство финансов США ввело санкции в отношении одного гражданина Китая и 13 компаний, говорится в документе Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Среди них четыре компании, зарегистрированные в Китае — Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd., Dandong Hongda Trade Co., Dandong Kehua Economic аnd Trade C и Dandong Xianghe Trade Co.

Кроме того, в список попали 20 южнокорейских грузовых кораблей.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США вновь намерены включить КНДР в список стран-спонсоров терроризма, что повлечет за собой дополнительные санкции.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты значительно усилили санкционное давление на Пхеньян, который, несмотря на недовольство мирового сообщества, продолжает развивать свою ядерную программу. Всего при администрации Трампа под ограничения попали более 70 человек и компаний из Северной Кореи.

Кроме того, новые санкции в отношении КНДР ввел Совет Безопасности ООН. Они значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.