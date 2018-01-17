Иностранные ритейлеры отказываются от инвестиций в Россию

Зарубежные ритейлеры резко сократили свой интерес к российскому рынку, который был травмирован обвалом доходов населения и не спешит восстанавливаться, несмотря на рост ВВП.

По итогам 2017 года количество иностранных брендов, приходящих в Россию, чтобы открыть бизнес, сократилось на треть, пишет finanz.ru.

37 новых международных розничных игроков начали работу в РФ - это самый низкий показатель за последние пять лет, сообщает в среду международная консалтинговая компания Knight Frank. В четвертом квартале в Россию пришло всего 8 новых международных розничных операторов - втрое меньше, чем год назад.

Выход международных брендов в Россию напрямую зависит от экономико-политических отношений России с Европой и США, объясняет руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

У американских ритейлеров интерес "крайне низкий", даже несмотря на то, что в конце 2016 года озвучивались и подтверждались планы по выходу на российский рынок, говорит Хакбердиева. У европейцев, по ее словам, интерес "умеренно-сдержанный", что "выражается в очень аккуратном и детальном изучении рынка перед тем, как принять окончательное решение".

Из всех брендов, которые думают о продажах в РФ, перспективы видят в основном те, которые ориентированы на узкую прослойку обеспеченных россиян, следует из данных Knight Frank.

Если 2016 году 44% новых иностранных ритейлеров были ориентированы на высокий ценовой сегмент, то в прошлом их доля выросла до 59%.

В 2017 году о закрытии магазинов в России объявили восемь игроков: Finlayson (товары для дома, Финляндия), Takko Fashion (универмаг, Германия) и Mamas & Papas (товары для детей и будущих мам, Великобритания).

"Для сравнения: в 2016 году с рынка ушло пять иностранных брендов, в 2015 году - 11 операторов, а в 2014 - 12 зарубежных розничных компаний", - отмечает Knight Frank. Пока восстановление экономики после самой продолжительной с 1990х годов рецессии видно лишь в нефтегазовом секторе, доходы населения продолжают падать - на 1,3% за январь-ноябрь; общий фонд оплаты труда в стране вырос на 5%, но это было компенсировано сокращением числа занятых на 2,4%, отмечает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Если учесть малые предприятия и неформальную занятость, не попадющие в отчеты Росстата, то в реальном выражении зарплаты в стране продолжают падать, добавляет она.

Рост розничных продаж - на 1,2% за прошлый год - не компенсировал даже десятой части обвала покупательной способности населения за предыдущие три года (на 13,1%).

По розничному товарообороту Россия откатилась в 2010-й год, а по объему внутреннего частного спроса - в 2012й, следует из расчетов ВШЭ.