Последнее обновление: 17.01.2018 13:36

Microsoft стала третьей компанией США с капитализацией выше 700 млрд долларов

Microsoft в ходе торгов во вторник ненадолго пересекла отметку капитализации в 700 миллиардов долларов, став третьей компанией в США, которой удалось преодолеть этот порог.

В начале сессии акции подорожали на 1,3%, до исторического внутридневного максимума - 90,79 доллара. С учетом свежих данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о числе акций в обращении (7,715 млрд на 20 октября) это соответствует капитализации в размере 700,41 млрд долларов.

В настоящее время лишь две публичные компании в мире стоят дороже: Apple - около 912 млрд долларов и Alphabet (материнская компания Google) - около 793 млр долларов.

Предыдущий пик для Microsoft приходился на разгар эпохи доткомов - 613 млрд долларов в 1999 году. В текущих ценах Microsoft стоила бы 912 млрд.

Напомним, только в октябре 2017 рыночная капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 600 млрд долларов.

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