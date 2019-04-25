Капитализация Microsoft превысила $1 трлн после прогноза роста облачного бизнеса

Капитализация Microsoft Corp в среду впервые превысила $1 триллион после сообщения руководства о дальнейшем росте облачного компьютерного бизнеса.

Акции Microsoft выросли на 4,4 процента в конце торгов среды, показывая 23-процентный рост с начала года. Корпорация обошла по капитализации Apple Inc c ее $980 миллиардами.

Финансовый директор Mocrosoft Эми Худ сказала инвесторами, что корпорация ожидает в четвертом квартале роста в подразделениях, отвечающих за Azure и Office 365.

В третьем квартале, закончившемся 31 марта, рост Azure, флагманского облачного сервиса Microsoft, несколько замедлился и составил 73 процента по сравнению с 76 процентами во втором квартале.

Выручка Microsoft от “коммерческого облака”, которое включает использование Azure, Office 365 и LinkedIn, составила в третьем квартале $9,6 миллиарда, продемонстрировав рост на 41 процент к аналогичному периоду предыдущего года. Во втором квартале рост составил 48 процентов.

Прибыль Microsoft на акцию в размере $1,14 превзошла ожидания аналитиков на уровне $1,00, по данным IBES от Refinitiv.

Общая выручка в третьем квартале выросла на 14 процентов до $30,57 миллиарда, опередив средние оценки аналитиков в $29,84 миллиарда, по данным IBES Refinitiv.

Чистая прибыль выросла до $8,81 миллиарда, или $1,15 на акцию, с $7,42 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.