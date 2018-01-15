Мадуро призвал южноамериканские страны сплотиться вокруг криптовалюты El Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал десять стран-участников социалистического альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА объединить усилия в деле выпуска «обеспеченной нефтью» криптовалюты El Petro, пишет Bitcoin.com.

Как отмечает местный источник Prensa Latina, Мадуро провел встречу с представителями АЛБА, в который помимо Венесуэлы входят Боливия, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Во время встречи венесуэльский лидер призвал страны «Боливарианского альянса для народов нашей Америки» стать участниками этого проекта.

«Я призываю сделать El Petro валютой, объединяющей наши народы», - заявил Мадуро.

Запуск национальной криптовалюты El Petro ожидается примерно через шесть недель, при этом предусмотрен ее премайн.

Напомним, всего несколько дней назад депутаты парламента Венесуэлы единогласно проголосовали против выпуска криптовалюты El Petro. По мнению народных избранников, выпуск такого цифрового актива способствует процветанию коррупции и нарушает Конституцию страны.