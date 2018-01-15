Последнее обновление: 15.01.2018 13:35

Польская спецслужба через Youtube ищет сотрудников

Агентство разведки Польши улучшает свой имидж в интернете и одновременно ищет сотрудников.

На Youtube-канале ведомства появились два видеоролика, которые предлагают присоединиться к рядам Агентства разведки. В одном из них указываются пятеро людей разных профессий, которых «объединяет сильная и безопасная Польша», передает belsat.eu.

«Благодаря труду и настойчивости офицеров спецслужбы знания, которые приходят в страну, позволяют принимать стратегические решения, способствующие поддержанию безопасности и укреплению позиций Польши на международной арене», – отмечается в ролике.

В объявлении на сайте Агентства разведки о наборе сотрудников говорится, что отправлять заявку можно только с территории Польши, при этом не стоит сообщать о подаче заявки другим.

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