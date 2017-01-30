Судебные эксперты в Польше подтвердили связь Леха Валенсы со спецслужбами

Польские судебные эксперты уверены в существовании в 70-е годы связей между бывшим президентом и лидером «Солидарности» Лехом Валенсой и Службой безопасности – политической полицией, действовавшей в стране при коммунистическом режиме. Об этом сообщает France-Presse, ссылаясь на заявление агентству PAP анонимного источника, близкого к следствию, которое ведет Институт национальной памяти (ИПН).

Заключение экспертов должно быть официально опубликовано во вторник 31 января.

Подобные обвинения уже не впервые звучат в адрес бывшего президента, который со своей стороны, систематически их отрицал. В частности, Валенсу в этом обвинял Лех Качиньский.

Новым элементом стало личное дело агента по прозвищу «Болек», о существовании которого прессе стало известно в 2016 году. Оно входило в состав материалов, изъятых у бывшего министра внутренних дел Чеслава Кищака (СБ находилась в непосредственном подчинении у министра внутренних дел). В опубликованном институтом документе содержится заявление, подписанное Валенсой собственным именем, квитанции подписанные «Болеком» за полученные деньги и другие документы. Согласно источнику агентства, заключение судебной экспертизы, которую получил Институт национальной памяти ,и графологическая экспертиза документов, подписанных Валенсой и «Болеком», говорит о том, что это одно и то же лицо.

Тем не менее источник PAP не уточняет, какая информация содержится в документах и сколько длилось предполагаемое сотрудничество. В феврале 2016 года польская пресса писала о том, что «Болек» предположительно работал в качестве информатора спецслужб в первой половине 70-х годов, а впоследствии отошел от дел, то есть, еще за несколько лет до создания «Солидарности». По мнению сторонников Валенсы, даже если сотрудничество со спецслужбами подтвердится, это никак не умаляет его роли в истории страны. Валенса считает происходящее кампанией клеветы в свой адрес.