Ford инвестирует $11 млрд в разработку электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. вложит $11 млрд в разработку электромобилей в период до 2022 года и уже в 2020 году намерен представить полностью электрический внедорожник - Mach 1.

Новый внедорожник будет производиться на предприятии Ford, строящемся рядом с Детройтом и предназначенном для выпуска электромобилей и автономных автомобилей, сообщила компания в ходе авиасалона, проходящего в Детройте.

Ранее Ford сообщал, что планирует потратить $4,5 млрд на электрификацию модельного ряда автомобилей до 2020 года. В октябре компания пообещала сократить расходы на операции по производству автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на $500 млн, перенаправив эти средства на разработку электромобилей.

По словам Джеймса Фарли, отвечающего за международные операции Ford, автопроизводитель намерен сделать свои электромобили более привлекательными для пользователей.

В прошлом году Ford заявил о намерении инвестировать порядка $7 млрд в разработку крупных пикапов и внедорожников, на долю которых приходится значительная часть прибыли компании.

В минувшее воскресенье автопроизводитель представил новую модель пикапа Ford Ranger, который поступит в дилерские центры в начале 2019 года.

Многие автопроизводители активно инвестируют в разработку электромобилей, поскольку многие страны ужесточают политику в отношении выбросов, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам Дж.Фарли, автопроизводителям необходимо думать об электромобилях по-новому.

"Что мы вынесли из первого цикла электрификации машин, так это то, что люди хотят получать действительно хороший продукт, - заявил Дж.Фарли. - Мы будем электрифицировать наши культовые марки".

В настоящее время Ford продает в США лишь один полностью электрифицированный автомобиль - Focus.

По словам Дж.Фарли, Ford будет предлагать "широкий круг" электромобилей в Европе и США, в том числе спортивные электромобили, с 2020 года.