Амстердам ужесточает правила сдачи жилья для туристов

Власти столицы Нидерландов ужесточают правила сдачи жилья в аренду туристам через платформу Airbnb.

Как сообщает Tech Crunch, городской совет Амстердама принял решение сократить количество дней в год, на которое собственники могут сдать в аренду квартиру или комнату с помощью популярного сайта Airbnb, с 60 до 30. Новые правила вступят в силу в 2019 году.

По мнению местных властей, данные меры сократят количество проблем, создаваемых туристами в некоторых районах.

Представитель Airbnb в Нидерландах и Скандинавии Бо де Конинг, в свою очередь, выразила разочарование сообщества ресурса, состоящего из 19 тысяч домовладельцев в Амстердаме, таким решением. Она заявила, что типичный амстердамский хозяин сдает жилье через их платформу в среднем меньше, чем на 3 дня в месяц, зарабатывая при этом менее 4 тысяч евро в год.

По ее словам, в 2015 и 2016 годах Airbnb обеспечила для города более 11 млн евро туристических сборов.