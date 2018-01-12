Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

СМИ сообщили о прорыве на коалиционных консультациях в ФРГ

На продолжающихся уже более суток предварительных консультациях по формированию в Германии правительственной коалиции между консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами достигнут прорыв. Об этом утром в пятницу, 12 января, со ссылкой на собственные источники сообщает целый ряд информационных агентств и изданий.

При этом никаких подробностей по существу переговоров не приводится.

В совещании участвуют председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге. Шесть политиков представили соглашение объемом в 28 страниц переговорным делегациям своих политических объединений, которые должны утвердить достигнутый результат.

Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель (Angela Merkel), Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и Мартин Шульц (Martin Schulz) намерены предложить своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам. Зеленый свет для их начала должен быть получен на съезде СДПГ, намеченном на 21 января.

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