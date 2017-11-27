Партия Меркель и социал-демократы договорились вести переговоры о создании "большой коалиции"

Лидеры возглавляемых канцлером Германии Ангелой Меркель консерваторов в воскресенье согласились вести переговоры с социал-демократами о создании “большой коалиции”, чтобы выйти из политического тупика, в котором оказалась крупнейшая экономика Европы.

Шансы Меркель остаться на четвертый срок повысились благодаря социал-демократам, стремящимся сохранить стабильность и избежать новых выборов после провала переговоров о создании трехсторонней коалиции между консерваторами, Свободной демократической партией (СвДП) и “зелеными”.

Социал-демократы в пятницу согласились вести переговоры с Меркель, что может привести к созданию новой “большой коалиции” или правительства меньшинства.

“У нас есть твердые намерения создать эффективное правительство”, - сказал журналистам Даниэль Гюнтер, представляющий консерваторов премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, после четырехчасовой встречи лидеров Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель.

“Мы твердо верим, что это не правительство меньшинства, а альянс с парламентским большинством. Это большая коалиция”, - сказал он.

Хорст Зеехофер, лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС), партнера консерваторов Меркель, поддержал союз с социал-демократами.

“Альянс консерваторов и СДПГ - лучший вариант для Германии - в любом случае лучше коалиции с СвДП и ”зелеными“, новых выборов или правительства меньшинства”, - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag.

Опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid, показали, что “большую коалицию” поддерживают 52 процента населения Германии.

В то же время премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль из СДПГ сказал, что решение о создании коалиции вряд ли будет принято в этом году.

“Это долгий путь для СДПГ”, - сказал он в эфире телеканала ARD.

Меркель выступает против создания правительства меньшинства из-за присущей ему нестабильности. Тем не менее эксперты говорят, что консерваторы и “зеленые” могут создать правительство меньшинства при неформальной поддержке СДПГ. “Зеленые” ранее говорили, что открыты для возможности формирования правительства меньшинства.

Эксперты и некоторые видные экономисты считают, что социал-демократы будут иметь существенное влияние внутри “большой коалиции”. Это значит, что консерваторам придется согласиться на более высокие госрасходы и менее сильное снижение налогов, чем в случае союза с другими партнерами.