Евро перешел к росту в паре с долларом после выхода протокола заседания ЕЦБ

Курс американского доллара, поднимавшийся ранее в ходе торгов в четверг на новостях из Китая, перешел к существенному снижению после публикации "бычьего" протокола декабрьского заседания Европейского центрального банка, пишет The Financial Times.

В документе говорится, что ЕЦБ может в начале 2018 года пересмотреть планы относительно своих будущих действий, "если экономика продолжит увеличиваться, а инфляция еще более приблизится к цели совета управляющих". Формулировки заявлений, "относящиеся к различным измерениям денежно-кредитной политики и действий в будущем, могут быть пересмотрены в начале" этого года, сообщается в протоколе.

По состоянию на 16:20 вырос до $1,2018 против $1,1948 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты поднялась у японской до 134,14 иены по сравнению со 133,14 иены в предыдущий день. Курс доллара к этому времени вырос до 111,63 иены против 111,44 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,21%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,08%.