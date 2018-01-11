ФБР уведомит граждан о попытках России через соцсети вмешаться в выборы

Федеральное бюро расследований собирается предупреждать американские компании и общественность о попытках России или каких-либо других стран вмешаться в предстоящие выборы посредством дезинформации и манипулирования в социальных сетях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в американских спецслужбах.

Данной работой займется спецподразделение ФБР по «иностранному влиянию», отмечает издание. О создании такой группы в конце минувшего года говорил глава ФБР Кристофер Рэй. Однако, чем она займется, до сегодняшнего момента известно не было.

Глава подразделения Джеффри Триколи заявил, что главная цель его работы заключается в том, чтобы пролить свет на попытки вмешательства в выборы. Имеющаяся на этот счет информация будет предоставлена компаниям и общественности, которые будут сами решать, что с ней делать.

«Мы здесь не для того, чтобы быть полицией мыслей <...> Важно понимать, что скрывается за кулисами. Наша задача заключается в том, чтобы все было прозрачно. Мы считаем, что это наилучший путь вперед», - приводит Bloomberg его слова.

«Ранее в некоторых случаях мы неохотно делились информацией, которой располагаем», — пояснил Триколи. «Но вы не можете придерживаться той же стратегии, если желаете что-то изменить. Поэтому в будущем мы воспользуемся возможностью делиться информацией для большей эффективности», — добавил он.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Сам Трамп утверждает, что никакого сговора между ним и Москвой не было. Россия обвинения во вмешательстве также отрицает.