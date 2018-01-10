Новый электрокар Fisker EMotion показали в Лас-Вегасе

Американский производитель представил новый электрокар Fisker EMotion на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Электрокар Emotion стал первой моделью компании, которую основал бывший дизайнер Aston Martin Хенрик Фискер.

Машина получила мощный электродвигатель, позволяющий разогнаться до 260 км/ч. Запас хода на одном заряде составляет 640 км. Серийные Fisker Emotion получат функцию быстрой зарядки, позволяющей зарядить авто на 200 км пути за девять минут.

Планируется, что Fisker EMotion поступит в продажу в 2020 году и будет стоить около 130 тысяч долларов США.