Последнее обновление: 10.01.2018 16:09

Новый электрокар Fisker EMotion показали в Лас-Вегасе

Американский производитель представил новый электрокар Fisker EMotion на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Электрокар Emotion стал первой моделью компании, которую основал бывший дизайнер Aston Martin Хенрик Фискер.

Машина получила мощный электродвигатель, позволяющий разогнаться до 260 км/ч. Запас хода на одном заряде составляет 640 км. Серийные Fisker Emotion получат функцию быстрой зарядки, позволяющей зарядить авто на 200 км пути за девять минут.

Планируется, что Fisker EMotion поступит в продажу в 2020 году и будет стоить около 130 тысяч долларов США.

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