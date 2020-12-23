Последнее обновление: 23.12.2020 13:20

Более 70% водителей в США готовы купить электромобиль

По мере роста популярности таких производителей электромобилей (EV) как Tesla Inc и Nio Inc растет и общественный интерес к батарейным авто.

А после того, как на EV-рынок вышли такие автопроизводители как General Motors Company и Ford Motor Company, потребители получили самый широкий выбор электрифицированных моделей, передает encorr.ua со ссылкой на finance.yahoo.

Новое исследование, проведенное Consumer Reports, в котором приняли участие 3 392 американца с водительскими правами, показало, что многие из них рассматривают электромобиль в качестве своего следующего транспортного средства.

Возможность приобретения EV в обозримом будущем рассматривает 78% миллениалов, 70% представителей поколения X и 66% бэби-бумеров.

Среди опрошенных 4% определенно планируют приобрести электромобиль, 27% рассматривают вариант электромобиля в качестве своей следующей машины, а 40% заинтересованы в приобретении EV когда-нибудь в будущем. Около 30% респондентов заявили, что совершенно не интересуются электромобилями.

Больше всего потребители обеспокоены запасом хода и доступностью пунктов зарядки. Вместе с тем, 71% респондентов заявили, что планируют заряжать свои EV только дома. Половина опрошенных водителей сказали, что им нужен электромобиль с запасом хода не менее 300 миль (483 км).

Наибольшую сложность покупка EV представляет для американцев, которые проживают в многоквартирных домах, — в таких жилищах не всегда доступны удобные пункты зарядки EV.

Растущий спрос на электромобили неудивителен, считают обозреватели сайта Benzinga. По мере того, как EV становятся более доступными, потребители видят множество преимуществ их владения, включая экономию эксплуатационных затрат и гораздо меньшую стоимость техобслуживания.

Тем не менее, многие американские водители по-прежнему зациклены на зарядке, даже если таковая есть у них дома. При этом большинство владельцев EV считает нормальным заряжать свои транспортные средства только дома, если только они не собираются в дальние поездки.

Согласно прогнозам BloombergNEF, через 3–4 года стоимость электромобилей сравняется со стоимостью бензиновых автомобилей-одноклассников.

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