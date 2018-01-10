Последнее обновление: 10.01.2018 16:09

Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда РФ разрешило госслужащим не указывать криптовалюты в справке о доходах за 2017 год. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства.

В документе виртуальные валюты приравнены к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме — например, к подаркам. Такие доходы указывать необязательно.

«Формой справки не предусмотрено указание виртуальных валют», - говорится в документе.

Как поясняет ведомство, их разрешили исключить из декларации из-за отсутствия «подходов к определению и регулированию» криптовалют в России.

По мнению экспертов, исключение виртуальных валют из декларации может привести к росту числа взяток в криптовалютах, например, в биткоинах, однако подобную взятку будет проблематично легализовать.

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