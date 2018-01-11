Последнее обновление: 11.01.2018 17:35

Минфин РФ планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о криптовалютах

Сотрудники Министерства финансов и Банка России обсуждали вопрос о разрешении торговли криптовалютами на биржах, однако ЦБ отклонил предложение ведомства. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин планирует в феврале внести законопроект о криптовалютах в Госдуму.

«ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», - сказал Моисеев.

По его словам, Минфин рассматривает разные варианты критериев отбора бирж, на которых могли бы начаться торги криптовалютами, «в том числе географические».

Как сообщили в Центробанке, вопрос о разрешении торговли криптовалютами на биржах «находится в процессе обсуждения в рамках подготовки законопроекта».

В конце декабря Моисеев сообщал о том, что Минфин и ЦБ разработали законопроект о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). «Мы старались избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов и привлечение средств с применением цифровых активов так, как мы регулируем финансовые рынки», - отметил замминистра.

В законопроекте речь идет об определении криптовалюты как «иного имущества», а ICO представить как вид краудинвестинга (инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов). Также Минфин намерен ограничить объем средств, привлекаемых для одного ICO и объем вложений в первичное размещение токенов от неквалифицированных инвесторов.

Банк России в конце ноября счел опасным рост неконтролируемого рынка криптовалют и увидел в нем риски для глобальной экономики. «Образование пузыря на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей. Возможны также риски использования криптовалют в целях отмывания денег и финансирования терроризма», - пояснили в ЦБ.

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