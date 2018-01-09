Посольство США в Минске расширило перечень визовых услуг

Посольство США в Минске с 9 января расширило перечень визовых услуг, оказываемых в Беларуси.

"C 9 января 2018 года посольство будет принимать заявления от резидентов Беларуси на визы следующих категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R", — говорится в сообщении.

Это касается студенческих, транзитных виз, виз для участников программ обмена, официальных делегаций, журналистов, спортсменов, артистов, а также в рамках переводов внутри компаний.

Тем не менее, возрастное ограничение для обращающихся за визами класса B1/B2 (туризм/бизнес) остается в силе.

"На данный момент в Минске за визами класса B1/B2 могут обратиться только резиденты Беларуси в возрасте 50 лет и старше", - отмечается в сообщении.

Дипмиссия работает над расширением возможностей консульского отдела и надеется в ближайшем будущем еще больше расширить визовые услуги.

Ранее посольство приняло решение, что с 1 ноября 2017 года заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, также могут обратиться за новой визой в Минске.