США не будут выдавать белорусам визы в России

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Об этом сообщается в понедельник на сайте посольства и консульства США в Российской Федерации.

"Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Напомним, посольство США в понедельник объявило, что с 23 августа приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей РФ в связи с мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

Россия 28 июля потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников. Россия также запретила посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

В МИД РФ связали решение с новым законом о санкциях против России.

30 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 работников американских дипмиссий.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал ответить на решение РФ о сокращении количества американских дипломатов до 1 сентября.