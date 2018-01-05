Последнее обновление: 05.01.2018 15:51

Tesla установила в 2017 году новый рекорд продаж

Калифорнийский производитель электромобилей обнародовал итоги деятельности за прошлый год - клиентам было передано 101.312 электрокаров.

Это на 33% лучше результата позапрошлого года, указывается в официальном сообщении компании. Стотысячный рубеж Tesla перешагнула впервые.

Также в компании озвучили итоги продаж за IV квартал минувшего года, когда начались поставки клиентам Model 3, которая должна стать самой массовой моделью в ряду компании, пишет abw.by.

Тем не менее пока продажи Model 3 набирают обороты медленнее, чем того хотелось бы руководству фирмы, - за последние три месяца 2017 года покупателям было передано 1550 хэтчбеков. Ранее глава Tesla Илон Маск сообщал о том, что производство Model 3 к концу I квартала текущего года достигнет 5000 единиц в неделю, но теперь в компании говорят, что выйти на такой показатель планируют в конце II квартала.

Всего в IV квартале 2017 года Tesla реализовала 29.870 машин (+27% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года), из которых большая часть (15.200) пришлась на Model S. Кроссовер Model X разошелся в количестве 13.120 экземпляров.

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