Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Существуют два важных контр-тренда - шифрование и криптовалюты - которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако их использование сопровождается риском невозможности их контролирования", - отметил Цукерберг.

"Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах", - добавил он.