Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

Facebook запустил сайт собственной криптовалюты

Facebook открыл сайт Calibra своего блокчейн-проекта до официального анонса, который, по слухам, должен состояться сегодня, 18 июня.

На сайте сообщается, что приложение Calibra предназначено для работы с новой криптовалютой libra и станет самостоятельным приложением для iOS и Android, а также будет интегрировано в продукты Facebook, включая WhatsApp и Messendger. Клиентами компании станут 2,7 млрд пользователей социальной сети, говорится на сайте проекта.

О регистрации домена calibra.com издание The Block написало еще несколько дней назад, но тогда страница содержала сообщение об ошибке 404.

«Facebook рано запустил сайт Calibra. Новости о проекте появятся менее чем через час», — написал сегодня журналист Ларри Чермак.

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