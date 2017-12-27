Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Украина начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией, сообщает TCН.

Отмечается, что такие меры должны подготовить украинских пограничников к полноценному запуску системы, который намечен на 1 января 2018 года.

Также ГПСУ опубликовала на странице Facebook демо-ролики, на которых показана примерная процедура прохождения биометрического контроля в аэропортах и поездах.

На прошлой неделе в аэропорту Киева представили систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что она заработает на 157 основных пунктах пропуска на границе с 1 января 2018 года.

Все КПП уже оборудованы необходимыми устройствами. Биометрический контроль предполагает сбор отпечатков пальцев.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование