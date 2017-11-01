Последнее обновление: 01.11.2017 18:15

Украина усилила контроль на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ужесточила контроль в пунктах пропуска на границе с Россией.

"Мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинско-российском участке и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 1 ноября.

Решение связано с "обострением террористических рисков и угроз со стороны лиц, стремящихся дестабилизировать ситуацию" в стране, указала Госпогранслужба. В частности, пограничники будут проводить "дополнительный контроль за иностранцами" во время их прибытия на Украину.

Контроль предполагается осуществлять с привлечением служебных собак и технических средств. Подозрительные лица будут проходить личный досмотр, а сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) будут проводить углубленный досмотр их автомобилей, говорится далее в документе.

Госпогранслужба уже согласовала сотрудничество по выполнению необходимых мер со всеми силовыми структурами страны, указывается в сообщении ведомства.

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