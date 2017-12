Импорт СПГ из США в Китай вырос в ноябре до рекордного уровня

Объем сжиженного природного газа (СПГ), полученного Китаем из США, в ноябре вырос на 57% по сравнению с отябрем и составил рекордные 407,325 тыс. тонн, свидетельствуют официальные данные. Годом ранее КНР не закупали СПГ в США. Таким образом, США вышли на третье место среди ведущих поставщиков СПГ в Китай, сообщает агентство Bloomberg.

"США быстро наращивают экспорт СПГ, и Китай является наиболее быстро растущим импортером, - отметил аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Сингапуре Керри Энн Шэнкс. - Торговля СПГ между двумя странами будет увеличиваться".

Спрос на СПГ в КНР повышается на фоне предпринимаемых властями страны мер по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающих, в частности, сокращение использования угля в пользу более чистых видов топлива.

Рост спроса на СПГ в Китае способствовал повышению спотовых цен на СПГ до $10,9 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), максимума за три года, отмечает World Gas Intelligence.

По оценкам экспертов Sanford C. Bernstein & Co., использование природного газа в Китае к 2040 году может увеличиться почти втрое по сравнению с уровнем 2016 года - до 600 млрд кубометров. К 2050 году Китай может обойти США, став крупнейшим мировым потребителем СПГ, отмечают в Sanford C. Bernstein.

Австралия остается лидером по объему поставок СПГ в КНР: в ноябре страна увеличила экспорт на 12% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 1,47 млн тонн.

Второе место занимает Катар, который нарастил поставки СПГ в Китай в прошлом месяце на 33% - до 815,118 тыс. тонн.

Помимо этого, Китай увеличил поставки из Индонезии на 40%, до 336,273 тыс.

Ведущим поставщиком трубопроводного газа в КНР в ноябре остался Туркменистан, который увеличил экспорт газа в страну на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 1,59 млн тонн. Поставки, однако, уменьшились на 7% относительно октября.

Узбекистан увеличил поставки трубопроводного газа в Китай в прошлом месяце на 70%, до 415,725 тыс. тонн.