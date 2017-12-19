Эстония работает над запуском собственной криптовалюты – эсткойна

Эстония планирует запустить собственную виртуальную валюту "estcoin" (эсткойн) и рассматривает три различных модели ее внедрения и использования. Об этом сообщил в своем блоге управляющий директор эстонской программы e-residency Каспар Корьюс.

"Мы продолжаем работу над эсткойном, несмотря на критику, но благодаря критике мы лучше поняли, как действовать дальше. Все три модели эсткойна являются жизнеспособными и могут быть внедрены, даже несмотря на предостережения Европейского центрального банка", - написал Корьюс.

Идание EUobserver напоминает, что идея создания эсткойна впервые прозвучала в августе прошлого года. Это должен быть так называемый криптотокен, который бы использовал технологию блокчейна, что также используется для биткойнов.

Создание эсткойна раскритиковал, в частности, глава Европейского центрального банка Марио Драги, который в сентябре отметил, что "ни одно государство-член не может ввести собственную валюту".

Эстония является частью еврозоны, и ей разрешено иметь только евро в качестве законной валюты.

Корьюс отметил, что Эстония "никогда не будет внедрять альтернативную евро денежную единицу", однако сказал, что одним из трех возможных путей является использование эсткойна для е-резидентов с привязкой к евро, пишет "Европейская правда".

"Наши е-резиденты являются гражданами со всего мира, и способность вести бизнес в глобальном масштабе с большей легкостью является одним из основных факторов роста программы", - написал он.

"Эсткойны в пределах сообщества е-резидентов могли бы облегчить этот ценовой обмен в глобальном масштабе, одновременно поощряя к большей деловой активности между е-резидентами и эстонцами", - добавил он.

Другие два варианта использования криптовалюты - "община эсткойнов" и "личные эсткойны".

Первый - это способ вознаграждения волонтеров, которые помогут улучшить программу электронной резиденции в Эстонии, а вторая - эсткойны, привязанные к цифровой идентичности человека. Они могли бы, например, использоваться для оплаты государственных услуг или штрафов.

Эстония первой в мире создала программу e-residency три года назад. Она предлагает межнациональную цифровую идентификацию, что дает возможность предпринимателям со всего мира открывать и вести бизнес независимо от места пребывания.

На сегодня программа насчитывает более 27 тыс. е-резидентов, среди которых, например, канцлер Германии Ангела Меркель.