Последнее обновление: 14.12.2017 14:14

Эстония займется привлечением криптовалютных активов

В Эстонии будет создано Агентство для увеличения рынка криптокапитала. Основной целью проекта станет привлечение финансовых ресурсов и дальнейшее повышение статуса страны в качестве лидера в области технологий и инноваций, пишет портал «Экономика».

Среди основных задач Агентства называются консультирование ICO-проектов, помощь с запуском стартапов на платформе Token EST, открытие биржи для обеспечения ликвидности криптоактивов, а также предоставление финансирования проектам, успешно прошедшим Due Diligence.

Для реализации проекта будет сформирована новая структура, включающая в себя некоммерческую организацию TekenEST SA и коммерческую TokenEST OÜ.

По информации издания, проект получил одобрение и поддержку со стороны различных органов государственной власти. Так, на встрече с депутатом парламента и Генеральным секретарем Центристской партии Михаилом Корбом организаторы проекта обсудили растущую роль цифровой экономики, а также необходимость законодательного регулирования криптовалютного рынка.

«Эстония имеет имидж страны, поддерживающей инновации и новые технологии, что бесспорно позитивно скажется на успешной реализации проекта и поможет привлечению дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики Эстонии», - заявил Михаил Корба.

Для реализации проекта в январе 2018 года будет запущено ICO TokenEST, ставящее целью привлечение 30 млн евро.

В середине ноября министры финансов Эстонии, Латвии и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве в развитии регионального рынка капиталов, включив в него пункт о продвижении технологий распределенного реестра.

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