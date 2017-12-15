Китайский миллионер купил четыре болида Формулы-1 за лайткоины

Миллионер из Китая купил четыре гоночных автомобиля Формулы-1 за лайткоины, что эквивалентно около 4 миллионам фунтов стерлингов.

Одним из автомобилей оказался Sauber C30, участвовавший в гран-при Монако в 2011 году, сообщает Insider.Pro.

Модели еще трех купленных болидов не сообщаются. Автомобили были выставлены на продажу на лондонской онлайн-площадке Dadiani Syndicate. Она принимает оплату только в криптовалюте, включая биткоины, эфиры, лайткоины, а также Ripple и Dash.

Отмечается, что это первая подобная покупка с использованием именно лайткоинов. До сих пор предметы роскоши приобретались криптовалютными миллионерами за биткоины.

При этом, по данным Fortune, лайткоин может похвастаться более быстрыми транзакциями по сравнению с биткоином. В настоящее время он занимает четвертое место в рейтинге криптовалют по капитализации. Рост лайткоина с начала года составил 6785%.