Внешнеторговый профицит еврозоны в октябре снизился на 1,6%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в октябре 2017 года составило 18,9 млрд евро по сравнению с 26,4 млрд евро в сентябре, свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с аналогичным показателем октября 2016 года профицит снизился на 1,6%.

Экспорт из 19 стран еврозоны в государства, которые не являются членами зоны евро, составил в позапрошлом месяце 187,9 млрд евро, увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Импорт вырос на 10,1% - до 168,9 млрд евро.

В январе-октябре экспорт из еврозоны увеличился на 7,5% - до 1,813 трлн евро. Импорт поднялся на 10,4%, составив 1,625 трлн евро.

Таким образом, в январе-октябре был зафиксирован профицит внешнеторгового баланса еврозоны в размере 187,9 млрд евро против профицита в 213,8 млрд евро в январе-октябре прошлого года.

В октябре в 28 странах Евросоюза отрицательное сальдо торгового баланса со странами, не являющимися членами ЕС, составило 0,3 млрд евро по сравнению профицитом в 3,1 млрд евро в сентябре и профицитом 2,4 млрд евро в октябре прошлого года.