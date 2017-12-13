Последнее обновление: 13.12.2017 13:40

Прерванные после взрыва на хабе в Австрии поставки газа возобновились

Категории: Австрия Газ

Поставки газа в страны Европы, прерванные из-за взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Австрии в районе города Баумгартен, возобновлены. Такое заявление в эфире местной радиостанции ORF сделал представитель компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

Газ, по его данным, согласно прежним прогнозам австрийского оператора, поступает на хабы в Венгрии, Германии и Италии с полуночи 13 декабря по местному времени (22:00 мнск). Также восстановлено было и «национальное» газоснабжение Австрии, уточнили в Gas Connect.

«Я могу сообщить, что вчера до полуночи мы смогли восстановить все транзитные линии и все эти линии работают на 100% эффективно», - заявил в эфире ORF сопредседатель Gas Connect Austria Харальд Штиндль (цитата по Reuters).

Взрыв на газораспределительной станции возле Баумгартена произошел накануне утром. В результате происшествия погиб один человек, еще 21 — получил ранения. Причина взрыва в настоящий момент устанавливается. Австрийская полиция ранее предположила, что хлопок произошел из-за технической неисправности. Представитель Gas Connect Austria Армин Тейхерт на это тогда отметил, что взрыв не являлся терактом.

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