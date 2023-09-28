Австрия снизит зависимость от газа из РФ за счет Норвегии

Норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа австрийской OMV в рамках стратегии Вены по диверсификации поставок топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления компаний.

В сообщении говорится, что Equinor с 1 октября будет поставлять 12 тераватт-часов (1,1 млрд кубометров) природного газа с началом европейского газового зимнего сезона, в дополнение к объемам по существующим контрактам.

Газ будет поставляться через немецкий виртуальный торговый хаб THE (Trading Hub Europe) для OMV по ценам на рыночных условиях, отметили компании.

"С этими новыми объемами OMV продолжает свою стратегию газовой диверсификации", – заявили в австрийской компании, которая имеет долгосрочные контракты на поставку газа с Газпромом до 2040 года.

Австрийская компания указала, что уже закупает газ в Норвегии и Австрии через долгосрочные поставки сжиженного природного газа через терминал в Нидерландах и Общую платформу закупок газа Евросоюза.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европе, обогнав РФ, чьи поставки в ЕС сократились после начала полномасштабной войны в Украине и повреждения газопровода "Северный поток".

По данным правительства, Австрия, которая не имеет выхода к морю, все еще получает около 66% импорта природного газа из РФ через трубопроводы в Восточной Европе, и страна стремится присоединиться к новым маршрутам поставок.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.