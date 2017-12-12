Последнее обновление: 12.12.2017 18:11

Президент Молдовы должен быть беспартийным - решение КС

Конституционный суд Молдовы постановил, что президент страны обязан быть беспартийным и не занимать никаких других публичных должностей.

«Президент Республики Молдова обязан действовать в интересах всего общества, а не только его части, отдельной политической группы или партии. Он не может быть членом партии и защищать ее интересы», - прокомментировал решение председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.

Своим решением КС признал статью избирательного Кодекса, которая запрещает президенту быть членом политической партии, соответствующей Конституции.

Оппозиционная Партия социалистов назвала вердикт КС политическим, направленным против президента Игоря Додона - бывшего лидера социалистов.

После победы на президентских выборах в ноябре 2016 года Додон написал заявление о выходе из партии.

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