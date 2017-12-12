В Германии изобрели "умный" рюкзак, который ловит упавшие наушники

Немецкая компания Visvo создала "умный" рюкзак Novel, оптимизированный под переноску гаджетов.

В модель встроен аккумулятор с несколькими USB-разъемами, который позволит зарядить смартфон и планшет. Лямки рюкзака оснащены магнитами, которые позволяют поймать упавшие наушники, к примеру, AirPods, пишет The Verge.

Также рюкзак оборудован специальными полосками, которые освещают его изнутри, чтобы упростить поиск гаджетов и GPS-трекером, который позволит найти его в случае кражи.

Сбор средств на производство развернут на платформе Kickstarter. Авторы намереваются собрать 100 тыс. евро.

В случае успеха рюкзаки поступят в продажу в июле 2018 г. Их цена будет составлять от 249 до 299 евро, в зависимости от модификации.