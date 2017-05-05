Последнее обновление: 05.05.2017 17:23

Самый большой в мире лазер успешно "выстрелил"

В Германии запустили самый мощный в мире лазер на свободных электронах XFEL.

Как сообщает исследовательский центр Desy, лазер произвел свой первый рентгеновский луч.

XFEL сгенерировал всего один импульс в секунду, однако к концу года это значение будет увеличено до 27 тыс. импульсов в секунду.

Как отмечается в сообщении, по яркости вырабатываемого излучения лазер будет значительно превосходить существующие аналоги.

Лазерная установка длиной 3,4 километра расположена в Германии на глубине от 6 до 38 метров под землёй. Он генерирует синхротронное излучение в рентгеновском диапазоне. Его испускают электроны, разогнанные до релятивистской скорости (близкой к скорости света). Линейный ускоритель длиной 2,1 километра разгоняет электроны, которые попадают в туннель, где находятся более 17 тысяч магнитов. Из них состоят ондуляторы - устройства, создающие переменное в пространстве поперечное магнитное поле. Двигающиеся в нем частицы начинают колебаться и при каждом движении выпускать высокоэнергетические фотоны. Последние объединяются в пучок рентгеновских лучей, энергия которых усиливается по мере прохождения электрона вдоль ондулятора.

Международный проект по созданию в Европе самого крупного в мире лазера на свободных электронах работает с 2002 года. Самый мощный в мире лазер предназначен для наблюдения за ходом химических реакций.

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