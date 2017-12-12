Последнее обновление: 12.12.2017 12:42

Трамп призвал ужесточить миграционную политику после теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс реформировать иммиграционную политику страны.

Второй теракт в Нью-Йорке за последние два месяца "вновь подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Конгресс принял законодательные реформы для защиты американского народа", - говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник, 12 декабря.

По его мнению, "слабая иммиграционная система" США позволяет слишком многим опасным, неадекватным людям получить возможность въезда в страну". Трамп подчеркнул, что подозреваемый по делу о теракте въехал в США по программе семейной миграции. Американский президент также вновь потребовал смертной казни для террористов.

В совершении теракта в Нью-Йорке подозревается 27-летний уроженец Бангладеш Акайд Улла, сейчас он находится в больнице под надзором полиции. По версии следствия, именно он подорвал взрывное устройство около автовокзала Нью-Йорка 11 декабря. Ранения получили четыре человека, произошедшее было признано терактом.

Ранее, 31 октября, автомобиль въехал в толпу в Нижнем Манхэттене, в парке Гудзон-Ривер, одном из излюбленных мест отдыха ньюйоркцев. Погибли восемь человек, еще 12 человек получили ранения. Обвиняемый по этому делу - уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

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