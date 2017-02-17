Трамп обещает новый миграционный указ на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пообещал выдать новый миграционный указ на следующей неделе, адаптированный к решение федерального суда, которое остановило запрет на въезд гражданам семи стран. Об этом сообщает CNN.

"Новый указ будет учитывать это (решение федерального суда - ред.) - то, что я считаю очень плохим решением", - сказал Трамп во время пресс-конференции, ссылаясь на решение апелляционного суда, который заблокировал его запрете на въезд в начале этого месяца.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Сан-Франциско отказался восстановить указ президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд в страну гражданам семи стран, где преобладают мусульмане.

Как известно, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.

Впоследствии Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Трампа по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении требуется признать основные положения указа неконституционным и отменить его.