Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

Въезжающие в РФ без визы иностранцы с июля 2019 г. будут проходить дактилоскопию

Обязательное дактилоскопирование иностранных граждан, которым не требуется виза для въезда в РФ, может быть введено с июля 2019 года.

"Введение новой процедуры планируется с 1 июля 2019 года. По проекту федерального закона проводится процедура внутриведомственного согласования и подготовки к нему финансово-экономического обоснования", - сказал сотрудник пресс-центра МВД РФ.

По его словам, проектом федерального закона предусматривается, что иностранный гражданин, въехавший в РФ в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня въезда уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о своем временном пребывании в субъекте.

"При подаче уведомления иностранный гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию",- добавили в ведомстве.

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