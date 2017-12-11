Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами

Чикагская биржа опционов (CBOE) провела в воскресенье, 11 декабря, первые торги фьючерсными контрактами на биткоины.

Таким образом, CBOE стала первой торговой площадкой, работающей с биткоин-фьючерсами.

К началу торгов курс находился на отметке в 15 тысяч долларов за 1 биткоин, затем на короткое время поднялся до 16600 тысяч долларов. Через двадцать минут курс установился на отметке 15940 долларов. За первые минуты с начала торгов было проведено около 150 транзакций, сообщил управляющий директор фьючерсного подразделения Боб Фицсиммонс на запрос AFP.

Вскоре после начала торгов перестал работать сайт CBOE. Как пояснили в Twitter Чикагской биржи опционов, перебои в работе сайта были связаны с высокой нагрузкой.

Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 различных криптоденег. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого составляет около 30 млрд долларов.

Курс биткоина сильно вырос в последние месяцы: так, еще 13 октября биткоин лишь приближался к отметке в 6 тысяч долларов. Рост криптовалюты связывают, в первую очередь, с намерением Чикагской товарной биржи (CME) начать 18 декабря торговлю фьючерсами на биткоины.

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