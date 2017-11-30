Американская биржа NASDAQ в 2018 году планирует запустить торги фьючерсами на биткоин

Американская биржа NASDAQ планирует начать торги фьючерсами на биткоин, курс которого в среду превысил $11 тыс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

NASDAQ собирается запустить торги в первой половине следующего года, указывает издание.

В те же сроки брокерская компания Cantor Fitzgerald намерена запустить операции с производными инструментами биткоина в одной из своих торговых систем.

Многие финансовые институты, как отмечает WSJ, не спешат включаться в операции с биткоинами из-за крайне высокой волатильности криптовалюты, а также проблем с ее использованием для отмывания нелегальных доходов и другой преступной деятельности. «Появление фьючерсов на биткоин стало бы большим шагом на пути к зрелости криптовалюты, которой менее десяти лет», — пишет газета.

По словам источников, контракты будут торговаться на Nasdaq Futures — площадке, которая начала работать в 2015 году и до последнего времени специализировалась на торговле ценными бумагами компаний энергетического сектора.

Ранее о планах начать торги фьючерсами на биткоин объявили чикагские CME Group и Cboe Global Markets. По данным сайта Coindesk, стоимость биткоина с начала года выросла более чем в десять раз. В среду, 29 ноября, он превысил отметку $11 тыс, достигнув нового максимума менее чем через сутки после того, как взял рубеж в $10 тыс.

Взлет курса этой криптовалюты эксперты связывают и с ожиданиями скорого запуска фьючерсов, и с притоком на рынок новых инвестиций.