Трагедия MH17: главным фигурантом дела оказался генерал-полковник РФ

Эксперты российского сайта The Insider и Bellingcat установили личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом в 2014 году на Донбассе малайзийском "Боинге" рейса MH17. Об этом говорится в их совместном расследовании, опубликованном на сайте The Insider.

"В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 28 сентября 2016 года возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ), расследующая дело о сбитом "Боинге", опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании людей, подозреваемых в причастности к инциденту со сбитым в Украине самолетом Малайзийских авиалиний. Один из них имел позывной «Дельфин», а в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались «Николай Федорович». Другой был известен как «Орион» (и Андрей Иванович). Перехваченные беседы, предположительно, состоялись незадолго до трагедии.

Всего Международной следственной группой опубликовано 5 аудиофайлов, в которых фигурирует "Дельфин". В первом из них он сам называет свои имя и отчество - "Николай Федорович".

В другом звуковом фрагменте, расшифровка которого также опубликована на официальном сайте ССГ, "Дельфин" и "Орион" обсуждают подготовку к транспортировке некоего предмета, для погрузки которого "нужен кран". "Дельфин" говорит "Ориону", что этот предмет "нужно загрузить, замаскировать и увезти".

Эксперты Bellingcat и The Insider смогли раздобыть свежие записи голоса Николая Федоровича Ткачева, записав с ним большое интервью. Эти образцы голоса вместе с аудиозаписями, опубликованными ССГ, были отправлены на экспертизу в два независимых исследовательских института - в американском Денвере и в Литве. Результаты анализа голосов показали, что с большой вероятностью голос на пленках принадлежит одному и тому же человеку.

По информации расследующих, Николай Федорович Ткачев - участник первой и второй чеченских войн, служил в разных военных округах, дослужился до генерал-полковника и командующего войсковой частью 20650, официально расформированной 8 сентября 2014 года. При этом сам он был уволен со службы указом от 10 декабря 2010 года.

После своего формального увольнения с февраля 2011 года по август 2012-го Ткачев был главным военным советником в Сирии.

В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и в Украине в 2014 году не был.

Однако, как предполагают авторы расследования, Ткачев в 2014 г. был командирован на неподконтрольную украинским войскам часть Луганской области, в Краснодон, где, вероятно, пытался координировать и упорядочить сотрудничество различных вооруженных формирований сепаратистов и российских военных. В частности, Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с «Дельфином» и «Орионом» в штабе в Краснодоне в конце июля 2014-го.

Крымский блогер Борис Рожин, писавший в "Живом журнале" под ником Colonelcassad, определял «Дельфина» как приехавшего из России «отпускника-куратора», чьей задачей было «вылепить из аморфной кучи ополченческих отрядов более-менее рабочую армейскую структуру» в "ЛНР" (причем с задачей этой «Дельфин», по словам Рожина, не справился). В другом посте, датированном сентябрем 2015 года, Рожин пишет, что Ткачев действовал в "ЛНР" до сентября 2014 года, пока его не сменил генерал-майор Сергей Кузовлев. СБУ Украины называет Кузовлева "руководителем 1-го армейского корпусам российских войск в вооружённом конфликте на востоке Украины".

"Конкретную роль Ткачева в военных действиях на территории Украины и в частности в крушении «Боинга» еще предстоит определить, но биография генерала и показания свидетелей указывают, что, как и в Сирии, он действовал не как частное лицо", - подчеркивают расследователи.

При этом эксперт Bellingcat Арик Толер в разговоре с "Радио Свобода" отметил, что штаб в Краснодоне, куда по основной версии расследования был командирован Ткачев, находится недалеко от места, где "Бук", из которого предположительно сбили "Боинг", пересекал границу с Россией. "В разговоре, выложенном ССГ, как мне кажется, речь вполне может идти о событиях, непосредственно связанных с крушением "Боинга". Например, на одной из записей "Орион" говорит "Дельфину" - "мы идем на Снежное". Это город, рядом с которым "Бук" был в день крушения "Боинга". В другом разговоре "Дельфин" говорит о тягаче и кране, и о том, что "надо загрузить, замаскировать и отвезти". Мне кажется, это похоже на разговор о "Буке", - сказал он.

По мнению эксперта, у "Ориона" и "Дельфина" были важные роли в транспортировке ракетной установки "Бук" в Украину и в ее возвращении в Россию.