Bellingcat опубликовала новый снимок российского "Бука"

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat нашла новую фотографию зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого мог быть сбит Boeing над востоком Украины. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте группы.

Речь идет о снимке "Бука" с номером 332, это фото из архива российского механика, который служил в 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском. "Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с "Буком" 332, снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года,"- указывает Bellingcat.

Ранее группа выяснила, что на востоке Украины в июле 2014 года находился "Бук" с номером 332, который привезли из Курска. У исследователей были ранние снимки машины, но на них не было видно индекса негабаритности. На фото от 2014 года есть индекс, но номер "Бука" частично замазан.

Новый снимок группа называет недостающим звеном в расследовании о происхождении машины.

"На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден "Бук" 332 с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбития MH17", - пишет Bellingcat.

Фотография была сделана в 2013-м, а опубликована в 2015 году. Механик бригады, изображенный на еще одном снимке, подтвердил РБК, что был в Курске в 2013-м и, возможно, в 2014 году.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из российского "Бука".

Независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к выводу, что "Бук" был привезен из России на территорию на востоке Украины, подконтрольную сепаратистам. Москва заявляет, что ответственность за крушение лайнера лежит на Киеве.