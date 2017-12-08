Шульц предложил создать "Соединенные Штаты Европы"

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая могла бы привести к созданию "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года. Об этом он сказал во время съезда СДПГ, передает EUObserver.

"Я предлагаю европейский конституционный договор, который создает федеративную Европу", - сказал Шульц.

По его словам, договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажутся от него, автоматически должны покинуть блок.

Шульц убежден, что только усиленный Евросоюз может служить противовесом правым националистам, которые в последнее время достигли успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах.

Напомним, что 26 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в университете Сорбонны, где представил план масштабной реформы Европейского Союза. По его словам, это нужно, чтобы сделать его "более интегрированным, более демократичным и более конкурентоспособным".

Французский президент высказался за усиление еврозоны, в частности, создание должности министра финансов и общего бюджета и даже парламента, отдельно от Европарламента.