Последнее обновление: 29.09.2017 11:01

Меркель поддержала предложения Макрона о реформах ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе.

Речь Макрона, произнесенную 26 сентября в Сорбонне, и выступление председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Меркель назвала важными вехами на пути к дальнейшему развитию ЕС и еврозоны.

"Я твердо убеждена, что Европе нельзя просто топтаться на месте", - заявила глава германского правительства во время неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Таллине 28 сентября.

Комментируя речь Эмманюэля Макрона, Меркель с удовлетворением констатировала большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что "следует еще обсудить детали". Особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы Макрона по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.

В своей речи 28 сентября Эмманюэль Макрон предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка.

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