Новый завод по производству чипов обойдется TSMC в $20 млрд

В четверг Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), поставщик Apple Inc и Qualcomm Inc объявила, что строительство нового завода будет стоить крупнейшему мировому контрактному производителю чипов около 20 миллиардов долларов.

В сентябре TSMC анонсировала планы строительства на Тайване нового завода, который будет производить полупроводники по технологическому процессу 3 нанометра. Компания не давала прогнозов о сроках реализации проекта.

“Это производство обойдется фирме более чем в $20 миллиардов и демонстрирует намерение TSMC продвигать технологии”, - сказал Марк Лю, один из генеральных директоров компании, который заменит Морриса Чжана на посту председателя совета директоров в следующем году.

Лю озвучил направления развития бизнеса компании - искусственный интеллект и мобильная связь пятого поколения (5G) - и рассказал о планах развивать пятинанометровую технологию.