Глава СДПГ назвал фальшивкой сообщения о готовности начать консультации о "большой коалиции"

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что появившиеся 1 декабря в СМИ сообщения о готовности СДПГ начать переговоры с блоком ХДС/ХСС о создании "большой коалиции" являются фальшивкой.

Те, кто распространяет подобную информацию, разрушает доверие, подчеркнул Шульц на брифинге в Берлине в тот же день.

По его словам, руководство СДПГ будет 4 декабря решать, какие действия предпринять по вопросу о формировании правительства. "У нас много возможностей", - указал лидер социал-демократов Германии.

Также в понедельник, 4 декабря, правление СДПГ должно сформулировать рекомендации для партийного съезда, намеченного на конец следующей недели. "По вопросу создания "большой коалиции" нет автоматизма", - заявил Мартин Шульц.