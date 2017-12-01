Последнее обновление: 01.12.2017 16:09

Глава СДПГ назвал фальшивкой сообщения о готовности начать консультации о "большой коалиции"

Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что появившиеся 1 декабря в СМИ сообщения о готовности СДПГ начать переговоры с блоком ХДС/ХСС о создании "большой коалиции" являются фальшивкой.

Те, кто распространяет подобную информацию, разрушает доверие, подчеркнул Шульц на брифинге в Берлине в тот же день.

По его словам, руководство СДПГ будет 4 декабря решать, какие действия предпринять по вопросу о формировании правительства. "У нас много возможностей", - указал лидер социал-демократов Германии.

Также в понедельник, 4 декабря, правление СДПГ должно сформулировать рекомендации для партийного съезда, намеченного на конец следующей недели. "По вопросу создания "большой коалиции" нет автоматизма", - заявил Мартин Шульц.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование