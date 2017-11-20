Четвертый срок Меркель под вопросом после провала переговоров о коалиции

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник сказала, что ее попытки сформировать трехстороннее коалиционное правительство провалились, что погрузило страну в политический кризис и может толкнуть крупнейшую экономику Европы к новым выборам.

Свободная демократическая партия Германии (FDP) неожиданно вышла из продолжавшихся более четырех недель переговоров с консервативным блоком Меркель и партией “зеленых”, сославшись на непреодолимые противоречия.

Евро достиг двухмесячного минимума к иене вскоре после того, как лидер FDP Кристиан Линднер в воскресенье сказал, что его партия прекращает переговоры, поскольку участники не смогли достичь взаимопонимания в ключевых вопросах.

Меркель сказала, что продолжит исполнять обязанности канцлера и проконсультируется с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером относительно того, что делать дальше, добавив, что участники переговоров были близки к соглашению.

“Как канцлер я сделаю все, чтобы обеспечить хорошее руководство страной в предстоящие трудные недели”, - сказала она журналистам.

Позиции возглавляемых Меркель консерваторов ослабли по итогам сентябрьских выборов, поскольку избиратели, недовольные решением канцлера открыть границы страны для более чем миллиона беженцев, поддержали ее конкурентов из ультраправой партии “Альтернатива для Германии” (AfD).

Если Меркель не сформирует правительство меньшинства, президент Германии может объявить о проведении новых выборов.

Социал-демократы, нынешние партнеры Меркель по коалиции, исключили возможность повторного союза с консерваторами.

Новые выборы также не вызывают энтузиазма: ведущие партии Германии боятся, что AfD получит еще больше голосов, чем на сентябрьском голосовании, по итогам которого она впервые вошла в парламент.

Объединение торгово-промышленных палат Германии (ДИХК) сообщило, что продолжительная политическая неопределенность отрицательно скажется на экономике страны.

“Существует опасность, что работа над главными вопросами для будущего нашей страны будет отложена на продолжительный период времени”, - сказал глава ДИХК Эрик Швайцер.

“Немецкие компании должны быть готовы к, возможно, долгому периоду неопределенности. Это всегда сложное время для экономики”.

Главным камнем преткновения в переговорах стал вопрос миграции. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель и его союзники из баварского Христианско-социального союза (ХСС) требовали ввести потолок числа беженцев, которых Германия может принимать ежегодно, однако “зеленые” отвергли это предложение.

Разногласия также возникли из-за предложений консерваторов ограничить право некоторых беженцев привозить в Германию ближайших родственников.

Преградой для создания коалиции также стали противоречия вокруг госрасходов, снижения налогов и политики в области изменения климата.

“Сегодня прогресса не было, были лишь неудачи, поскольку поиск конкретных компромиссных решений оказался под вопросом”, - сказал лидер FDP Линднер.

“Лучше не принимать никаких решений, чем принимать неправильные. До свидания!” ,- добавил он.