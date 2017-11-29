До конца года все поезда из России пойдут в обход Украины

Железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца 2017 г. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов.

По новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

Как сообщалось, двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка - Миллерово в 2014 г. Строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивалась в 56 млрд руб. ($960 млн).

В сентябре по дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре - пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии.