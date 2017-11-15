Последнее обновление: 15.11.2017 12:52

Россия запускает поезда в обход Украины

С 15 ноября РЖД запускают первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.

Двухпутную электрифицированную линию на участке Журавка - Миллерово начали строить в 2014 году после аннексии Крыма и части Донбасса. Прокладку путей завершили в августе, а движение планировалось начать осенью.

Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых - это пассажирские составы дальнего следования.

Стоимость строительства железной дороги Журавка - Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 млрд рублей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование