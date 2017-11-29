Свобода обошлась саудовскому принцу в более $1 млрд

Саудовский принц Митаб бен Абдалла, ранее занимавший пост главы Министерства национальной гвардии, освобожден после заключения с властями «приемлемого соглашения» о выплате в казну более $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника.

65-летний принц был освобожден во вторник, 28 ноября.

Принц, ранее рассматривавшийся как один из главных претендентов на престол, был задержан в рамках антикоррупционной кампании, нацеленной, по мнению политологов, на укрепление власти наследного принца Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и пополнение казны. Митаба бен Абдаллу обвиняли в растрате и передаче госконтрактов собственным компаниям. Всего было задержано больше 200 человек, среди них 11 принцев, высокопоставленные чиновники, бизнесмены.

Арестованные члены королевской семьи содержатся в лучшем отеле Эр-Рияда Ritz-Carlton, из которого выселили других постояльцев.

​Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью New York Times на прошлой неделе сказал, что большинство из арестованных членов королевской семьи и чиновников согласились заплатить за свое освобождение. В общей сложности в начале ноября по обвинению в коррупции в Саудовской Аравии было задержано около 200 человек.

Принц Митаб бен Абдалла — сын предыдущего короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз аль-Сауда.